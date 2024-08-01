Обстріл Нікополя 1 серпня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія зранку 1 серпня обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти вкрили місто десятком снарядів. Внаслідок артобстрілу загинули дві жінки — мама та донька.

«Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72», — зазначив очільник ОВА.

За його словами, також понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.

Обстріл Нікополя 1 серпня / Фото: Дніпропетровська ОВА Обстріл Нікополя 1 серпня / Фото: Дніпропетровська ОВА Обстріл Нікополя 1 серпня / Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, російські війська у середу, 31 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 10 зазнали поранень.

Також вчора, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.