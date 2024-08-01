Російська армія зранку 1 серпня обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти вкрили місто десятком снарядів. Внаслідок артобстрілу загинули дві жінки — мама та донька.
«Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72», — зазначив очільник ОВА.
За його словами, також понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.
Нагадаємо, російські війська у середу, 31 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 10 зазнали поранень.
Також вчора, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.
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Російська армія зранку 1 серпня обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти вкрили місто десятком снарядів. Внаслідок артобстрілу загинули дві жінки — мама та донька.
«Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72», — зазначив очільник ОВА.
За його словами, також понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси.
Нагадаємо, російські війська у середу, 31 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 10 зазнали поранень.
Також вчора, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.