Корабель РФ. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські війська, станом на ранок 30 липня, вивели у Чорне море 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

Також, за минулу добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 10 суден до Чорного моря, три з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 8 суден, чотири з яких рухались з протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)», — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.