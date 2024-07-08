ППО ліквідувала три ракети над Україною

Російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ракети вдалося знищити у Житомирській та Черкаській областях.

Загалом із повітряного простору Саратовської області росіяни запускали чотири ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та Криму.

Зазначимо, 8 липня після півночі Повітряні сили повідомляли про те, що російські літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.

Нагадаємо, в Миколаївській ОВА повідомили деталі обстрілів 7 липня по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.