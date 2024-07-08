Російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ракети вдалося знищити у Житомирській та Черкаській областях.
Загалом із повітряного простору Саратовської області росіяни запускали чотири ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та Криму.
Зазначимо, 8 липня після півночі Повітряні сили повідомляли про те, що російські літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.
Нагадаємо, в Миколаївській ОВА повідомили деталі обстрілів 7 липня по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.
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Російська армія атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування. У ніч на 8 липня ППО збила три ракети X-101.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ракети вдалося знищити у Житомирській та Черкаській областях.
Загалом із повітряного простору Саратовської області росіяни запускали чотири ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Також ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та Криму.
Зазначимо, 8 липня після півночі Повітряні сили повідомляли про те, що російські літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.
Нагадаємо, в Миколаївській ОВА повідомили деталі обстрілів 7 липня по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.