Атака безпілотників. Ілюстраційне фото: depositphotos.com

У ніч проти 6 серпня, над Україною силами протиповітряної оборони збито 4 ракети та 15 ударних БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що російська армія вночі запустила 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині, з Воронезької області (РФ), 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря і 16 ударних дронів Shahed із мису Чауда у Криму та з Курська в РФ.

Зазначається, ППО збила дві ракети «Іскандер-М»/KN-23, усі Х-59 і 15 ударних дронів у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Ілюстрація: Повітряні сили ЗСУ