Атака росіян на Харківщину, пошкоджене агропідприємство. Фото Харківська ОВА

Росіяни ввечері 22 лютого атакували Харківщину безпілотниками, зафіксовані влучання в агропідприємство.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«О 23:15 зафіксовані влучання в селі Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство. Виявлено пʼять місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило», — йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти з мінометів та артилерії обстріляли майже 20 населених пунктів області, зокрема: Синьківку, Дворічну, Іванівку та інші.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей.

Також, 23 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Один з них влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.