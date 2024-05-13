Попередні наслідки обстрілів Харківщини / Фото: Олег Синєгубов

Російські окупаційні війська 13 травня обстріляли Коротичі на Харківщині, є влучання у ферму. Загинув чоловік, ще три людини дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

«Росіяни атакували ферму в Коротичах Харківського району. Один цивільний чоловік загинув, троє поранені. Дані встановлюються. У цей же час після ворожого удару по Липцях медики надали допомогу 71-річній жінці, вона госпіталізована до медичної установи», — йдеться в повідомленні.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстрілипонад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевняє, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, однак через російські обстріли зводити їх було непросто.