Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

На Херсонщині внаслідок російських ударів минулої доби пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Поранена одна людина.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі», – повідомив Олександр Прокудін.

Також за інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Руслан Мрочко по громаді окупанти стріляли десять разів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Інженерному, Приозерному та Благовіщенському. Поранених не було.

«Зокрема, було пошкоджено адміністративну будівлю, 2 багатоповерхових та 8 приватних будинків, 2 автомобілі та газогін», – додав він.

Нагадаємо, що 6 травня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищено БпЛА типу «Ланцет».