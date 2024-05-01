Наслідки обстрілу Харкова 1 травня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська 1 травня атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Зазначається, що близько 10:20 росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків та господарчі споруди.

У Шевченківському районі зафіксували влучання у лісосмузі. Без постраждалих.

Попередньо, росіяни вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Наслідки обстрілу Харкова 1 травня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова 1 травня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова 1 травня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова 1 травня 2024 року / Фото: Харківська обласна прокуратура

Також, 1 травня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які перебували в автівці.

Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.