Російські окупаційні війська 1 травня атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Зазначається, що близько 10:20 росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків та господарчі споруди.
У Шевченківському районі зафіксували влучання у лісосмузі. Без постраждалих.
Попередньо, росіяни вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Також, 1 травня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які перебували в автівці.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.
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Російські окупаційні війська 1 травня атакували два райони Харкова, зокрема приватний сектор.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Зазначається, що близько 10:20 росіяни завдали авіаційного удару по приватному сектору Київського району Харкова. Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків та господарчі споруди.
У Шевченківському районі зафіксували влучання у лісосмузі. Без постраждалих.
Попередньо, росіяни вдарили по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Також, 1 травня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка, які перебували в автівці.
Нагадаємо, протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.