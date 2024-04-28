Російські війська атакувала промисловий об'єкт у Запоріжжі, минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється», – повідомив Іван Федоров.
За його словами, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.
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Російські війська атакувала промисловий об'єкт у Запоріжжі, минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«О 13:37 Запоріжжя та область чули сильний вибух. Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється», – повідомив Іван Федоров.
За його словами, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.