Вранці, 6 липня, російські війська нанесли ракетний удар «Іскандером» по центральному району Харкова. Внаслідок прильоту пошкоджена цивільна інфраструктура, наразі дві людини звернулися по допомогу, під завалами також можуть бути люди.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, росіяни влучили по місту «Іскандером».
«Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. На цю хвилину звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди», — пише Олег Синєгубов.
Нагадаємо, протягом доби, 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення.
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Вранці, 6 липня, російські війська нанесли ракетний удар «Іскандером» по центральному району Харкова. Внаслідок прильоту пошкоджена цивільна інфраструктура, наразі дві людини звернулися по допомогу, під завалами також можуть бути люди.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередніми даними, росіяни влучили по місту «Іскандером».
«Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. На цю хвилину звернулися дві людини із гострою реакцією на стрес. Під завалами можуть перебувати люди», — пише Олег Синєгубов.
Нагадаємо, протягом доби, 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення.