Херсон. Фото з відкритих джерел

Російські війська у середу, 31 липня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки загинула одна людина та 10 зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Кізомис, Велетенське, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Берислав, Червоний маяк, П'ятихатки, Львове, Високопілля, Михайлівка, Нова Кам'янка, Червоний Яр, Гаврилівка, Петропавлівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання багатоповерхівку та 27 приватних будинків. Також пошкоджено офісну будівлю, господарську споруду та приватні автомобілі. », — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 31 липня, російські війська тричі обстріляли громади Миколаївської області.