Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця, 5 січня 2023 р. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська за минулу добу обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області.

Про це в вранці 9 серпня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Широка Балка, Надеждівка, Зорівка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Велетенське, Микільське, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Гаврилівка, Бургунка та Херсон.

За даними керівника ОВА, внаслідок російських атак пошкоджені обʼєкт критичної інфраструктури, дошкільний заклад освіти, гаражі, приватні автомобілі, три багатоповерхових і 19 приватних будинків. Шестеро жителів області отримали поранення.

Нагадаємо, вночі 9 серпня над Миколаївською областю в результаті роботи протиповітряної системи було знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Зазначимо, що впровдовж доби 8 серпня територія регіону 5 разів перебувала під атакою російської армії.