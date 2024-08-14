Наслідки минулих обстрілів Херсона, фото: Суспільне

З ранку 14 серпня російські війська обстріляли Херсон та область з окупованого лівобережжя. Поранення дістали дві жінки, чоловік й 15-річна дівчина.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, після 6:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Дніпровському району Херсона. Поранення дістали троє людей, які в цей час перебували у будинку.

Жінку 39 років та 15-річну дівчину ушпиталили. В обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. У жінки також уламкове поранення спини. 41-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Також сама звернулась до медиків 40-річна жінка з Кіндійки Херсонської області. Близько 5:30 вона потрапила під удар ворожого дрона. У потерпілої вибухова травма та уламкове поранення спини.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 13 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.

Також ввечері 13 серпня російська армія обстріляла Херсон. Внаслідок удару спалахнув житловий будинок.