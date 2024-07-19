Руйнування від ворожих обстрілів. Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни завдали чотири авіаційні удари по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому. 176 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку. 20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Левадне та Гуляйполе.

247 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Успенівки, Степногірська та Приморського.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби знову обстріляли Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще вісім дістали поранення, з них одна дитина.