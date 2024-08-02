Сьогодні, 2 серпня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.
«У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. «Швидка» доставили її до лікарні для надання меддопомоги», — додав він.
Нагадаємо, російські війська у четвер, 1 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини дістали поранення.
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Сьогодні, 2 серпня, російські війська атакували Херсон з безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік.
«У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. «Швидка» доставили її до лікарні для надання меддопомоги», — додав він.
Нагадаємо, російські війська у четвер, 1 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини дістали поранення.