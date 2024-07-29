Шахта в Донецькій області / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські військові вкотре обстріляли шахту у Донецькій області. На момент удару в ній перебувало 65 працівників.

Про це 29 липня повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання, через що зупинилася робота вентиляційної системи. Наразі обладнання перезапустили та повернули в роботу.

Водночас у Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу території одного з енергетичних підприємств пошкоджено адміністративні будівлі та кілька службових автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в неділю, 28 липня, російські війська атакували Очаків в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV. В місті пошкоджено приватний будинок та мотоцикл.