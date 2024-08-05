Вночі, 5 серпня, російські військові запустили 24 ударні безпілотники по території України. Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони.
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.
За даними військових, російська армія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).
«В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області.
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Вночі, 5 серпня, російські військові запустили 24 ударні безпілотники по території України. Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони.
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук.
За даними військових, російська армія атакувала ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).
«В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області.