Російська армія 31 липня атакувала з дрона громадський транспорт у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Близько 13:00 ворог з дрона атакував громадський транспорт у Херсоні», —йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах.
Інформація про поранених не надходила.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
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Російська армія 31 липня атакувала з дрона громадський транспорт у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
«Близько 13:00 ворог з дрона атакував громадський транспорт у Херсоні», —йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджені два автобуси приватних перевізників, які працювали на 8 та 48 маршрутах.
Інформація про поранених не надходила.
Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.