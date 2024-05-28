Наслідки обстрілу РФ Донецької області / Фото опублікував Вадим Філашкін

Війська РФ протягом доби 16 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що внаслідок обстрілу у Лимані поранено двох людей, пошкоджені чотири багатоповерхівки і три адмінбудівлі. У Торському зруйновані два будинки. У Костянтинівці пошкоджені три багатоповерхівки, три приватні будинки та дві адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджен приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено пʼять обʼєктів.

У Бахмутському районі Часовоярської громади росіяни обстріляли Калинівку, загинула людина. У Верхньокамʼянському Званівської громади одна людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. З лінії фронту евакуювали 202 людини, зокрема 17 дітей.

Наслідки обстрілу РФ Донецької області / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донецької області / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донецької області / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донецької області / Фото опублікував Вадим Філашкін

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу по Снігурівці загинули троє людей, ще шестеро постраждали, серед них двоє неповнолітніх.