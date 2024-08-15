Херсонська область. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 14 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула людей, 13 дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлі та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку», — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 8 «Shahed-131/136».

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони знищили п‘ять ударних дронів у небі над Миколаївщиною.