Підозрювані у розкраданні 138 млн грн, виділених на потреби армії. Фото: Офісі генпрокурора.

У ході масштабної спецоперації у майже всіх регіонах України правоохоронці провели 70 обшуків та повідомили 30 підозр службовцям щодо розкрадання 138 мільйонів гривень, призначених для ЗСУ. Серед підозрюваних три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Дніпропетровщині та Миколаївщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обшуки проходили в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств у західному, центральному, південному та східному регіонах.

Підозрювані у розкраданні 138 млн грн, виділених на потреби армії. Фото: Офісі генпрокурора.

Зазначається, що загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, до розкрадань коштів причетні службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.

«Окремих службових осіб також викрито на недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні», — додали в Офісі генпрокурора.

За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 — у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних є 3 начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, 7 начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур.

Підозрювані у розкраданні 138 млн грн, виділених на потреби армії. Фото: Офісі генпрокурора. Підозрювані у розкраданні 138 млн грн, виділених на потреби армії. Фото: Офісі генпрокурора. Підозрювані у розкраданні 138 млн грн, виділених на потреби армії. Фото: Офісі генпрокурора.

Посадовцям інкримінують розтрату та привласнення коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природнього газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також зловживання владою або службовим становищем, недбале ставлення до військової служби, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Одному з підозрюваних, начальнику регіонального КЕВ інкриміновано незаконне набуття активів на суму 11,7 мільйонів гривень у вигляді комерційного майна, земельних ділянок, інших засобів та речей через оформлення їх на довірену особу. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, що військовослужбовців з Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління командування сил логістики ЗСУ підозрюють у закупівлі деревини для потреб оборони за завищеними цінами.

Розслідувачі кажуть, що це не перші закупівлі КЕУ, що проводяться за завищеними цінами. Раніше про це писали журналісти Nikcenter, зокрема про закупівлю вугілля, ліжок за завищеними цінами.

У червні 2024 року правоохоронці повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Його підозрюють у змові з приватним підприємцем та привласненням майже 10 мільйонів гривень, виділених на оборону.

Також нагадаємо, що у квітні цього року слідчі СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році. Йдеться про збитки у понад 26 мільйонів гривень.

У січні цього року Національна поліція та Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони оголосили підозри фігурантам у справі про заволодіння майже 1,5 мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. hromadske присвятило цій справі розслідування.