Фото: Нацполіція

У Києві викрили схему розкрадання коштів на ремонті доріг. У оборудках підозрюють гендиректора комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службових осіб підрядних організацій.

Про це повідомили у Нацполіції України.

Зазначимо, що «Київавтодор» очолює Олександр Федоренко.

Слідчі встановили, що упродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 мільйонів гривень.

Правоохоронці вказують, що підозрювані у документації вказували фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості.

«До прикладу, всупереч вимогам тендерної документації змінили тип асфальтного покриття, що значно гірший за своїми якісними показниками, на деяких ділянках замість нових люків та зливових решіток встановили старі, які були раніше демонтовані», — йдеться у повідомленні.

На підставі офіційних документів на рахунки підрядних організацій перераховувалися кошти з бюджету. Відповідно до результатів експертних досліджень підрядники безпідставно отримали майже 10 мільйонів гривень.

«На підставі зібраної доказової бази за процесуального керівництва Київської міської прокуратури генеральному директору комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та чотирьом службовим особам підрядних організацій поліцейські повідомили про підозру. Дії учасників угруповання кваліфіковані за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів», — додали там.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень.