Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

СБУ затримала місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з російськими військами у період окупації частини Миколаївської області.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією правоохоронців, зловмисником виявився мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району. Під час захоплення громади він розгорнув польову кухню для угруповань «кадирівців», які зайшли до цього населеного пункту.

Також у СБУ зазначають, що «їдальню» для російських окупантів облаштував на території власного домоволодіння, а продукти для «меню» брав зі свого господарства.

За даними слідства, колаборант відвозив їжу в окопи, на передові позиції російських військових.

Крім того, чоловік ремонтував військову техніку «кадирівців», які чергували на блокпостах та розграбовували приватні оселі місцевих жителів, говорять СБУ.

Надалі війська РФ використовували відремонтовані транспортні засоби для втечі та вивезення викраденого майна на територію країни-агресора.

В СБУ заявили, що після звільнення селища фігурант переїхав до Хмельницького, як переселенець. У такий спосіб він намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисника, встановили його місце тимчасового проживання та схопили.

Чоловіку вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 22 січня Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині затримано місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.