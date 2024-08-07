Розірваний російський снаряд у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон для ілюстрації

Російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області.

Внаслідок атаки загинула людина, ще 15 цивільних отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зимівник, Білозерка, Антонівка, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Томарине та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Російські військові обстріляли освітній заклад, адміністративну будівлю. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків, газогін та автомобілі.

Нагадаємо, 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення. Внаслідок обстрілів був приліт по об’єкту критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Також росіяни обстрілювали житлові квартали та пошкодили вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків.