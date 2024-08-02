Ілюстраційне фото

Харківська область. Ілюстраційне фото

Сьогодні, 2 серпня, близько 9:00 год російська армія вдарила дроном автобус з будівельниками у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро людей, одна людина перебуває у важкому стані

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що усі постраждалі – працівники-будівельники.

«Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік - у важкому», — йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, 27 липня, російські військові з РСЗВ обстріляли місто Глухів на Сумщині. Внаслідок атаки загинула дитина.