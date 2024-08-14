Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російські війська минулої доби, 13 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Черешеньки, Садове, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Тараса Шевченка, Томарине, Берислав, Велетенське, Музиківка, Дніпровське, Зимівник, Білозерка, Золота Балка, Тягинка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний та медичний заклади, фермерське господарство та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в дві багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку», — йдеться у повідомленні.

Через російську атаку 6 людей дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби 12 серпня росіяни обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області, були жертви та руйнування.