Обстріл Херсонщини, фото для ілюстрації

Російські війська у четверг, 1 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Милове, Тягинка, Львове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Садове, Шляхове, Качкарівка, Гаврилівка, Велетенське, Зеленівка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

«Пошкоджено 19 приватних будинків, газопровід, господарська споруда, станція техобслуговування, гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, російські війська кілька разів обстріляли Куцурубську та Очаківську громади у Миколаївській області.