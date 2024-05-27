Наслідки обстрілу РФ Донецької області 26 травня 2024 року / Фото опублікував Вадим Філашкін

Щонайменше пʼять мирних мешканців загинули та ще три дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 26 травня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росія вбиває цивільних! За 26 травня росіяни вбили пʼять жителів Донеччини: двох в Антонівці, по одному у Сіверську, Красногорівці і Часовому Яру. Ще троє людей в області за добу дістали поранення», — зазначив очільник області.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили щонайменше 1 978 та поранили щонайменше 4 925 мирних мешканців Донеччини.

Вадим Філашкін наголошує, що ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі і Волновасі.

Наслідки обстрілу РФ Донецької області 26 травня 2024 року / Фото опублікував Вадим Філашкін Наслідки обстрілу РФ Донецької області 26 травня 2024 року / Фото опублікував Вадим Філашкін

Нагадаємо, вночі 27 травня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаків на Миколаївщині.

Також російсько-окупаційні війська протягом доби 26 травня обстріляли понад 10 населених пунктів Херсонської області.