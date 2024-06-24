Внаслідок російського обстрілу Одеси пошкоджено 70 квартир у двох будинках.
Про це повідомила пресслужба міськради.
«За інформацією на 14.00 в Одесі пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир», — йдеться в повідомленні
На місці працюють комунальні служби.
Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі пролунали вибухи. Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси, у місті є постраждалі.
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К», одна із ракет «не досягла своєї цілі».
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Внаслідок російського обстрілу Одеси пошкоджено 70 квартир у двох будинках.
Про це повідомила пресслужба міськради.
«За інформацією на 14.00 в Одесі пошкоджено 70 квартир у двох житлових будинках. До оперативного штабу звернулися мешканці 59 квартир», — йдеться в повідомленні
На місці працюють комунальні служби.
Як повідомлялося, зранку 24 червня в Одесі пролунали вибухи. Війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Одеси, у місті є постраждалі.
У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог атакував Одесу двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К», одна із ракет «не досягла своєї цілі».