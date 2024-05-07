Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території Сумської області. Загалом зафіксували 224 удари.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Як зазначається, унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина, дістали поранення двоє дітей та двоє дорослих.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків, 3 приватних домоволодіння, 6 багатоквартирних будинків, 8 автомобілів, 2 будівлі елеватора, а також дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.

Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуара з паливо-мастильними матеріалами.

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Наслідки атаки РФ на Сумську область 6 травня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російські війська атакували енергетичні об’єкти Сумської області. Пошкоджено високовольтний об'єкт. Ремонтні бригади працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

Унаслідок нічних обстрілів російськими військами енергетичних об’єктів на Сумщині одномоментно були знеструмлені понад 400 тисяч споживачів у Сумах й інших населених пунктах області.