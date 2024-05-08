На Миколаївщині внаслідок обстрілу виникла пожежа. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Внаслідок ракетних ударів військ РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Миколаївщини, шкода екології регіону складає майже 55 мільйонів гривень.

Про це звітує Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що 10 квітня внаслідок обстрілу боєприпасами було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури Миколаївської області. Це призвело до виникнення пожеж на цих об'єктах, а також до забруднення ґрунту.

Після проведення обстеження території, державні інспектори встановили, що пожежа, а також засмічення та забруднення земельних ресурсів завдали шкоди атмосферному повітрю на суму майже 55 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.