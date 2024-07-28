Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку/ Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві, 27 липня, рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку та трьох торговельних кіосках.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області.

Вчора, 27 липня горіла кухня на першому поверсі двоповерхового будинку по вулиці Пограничній, яка використовувалася кількома квартирами. Рятувальники швидко загасили вогонь і врятували житло. Площа займання була 15 кв. м. Причина пожежі не відома.

Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку/ Фото: ДСНС Миколаївщини Рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку/ Фото: ДСНС Миколаївщини

Того ж дня ввечері сталося ще одне займання — загорілися три торговельні кіоски на вулиці Рюміна. Площа пожежі склала 50 кв. м. Постраждалих немає, причину також з’ясовують.

Для гасіння обох пожеж працювали 6 одиниць техніки та 23 рятувальники. Додатково залучались АТ «Миколаївобленерго», ТОВ «Миколаївгаз», поліція та бригада швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, що минулої доби 27 липня у Миколаївській області рятувальники загасили 16 пожеж на відкритих територіях, зокрема горіла суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа вогневих ділянок перевищила 20 гектарів.