У неділю, 28 липня, за містом по Херсонському шосе виникла масштабна пожежа сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Миколаївської області.
Рятувальники зазначили, що у зв'язку зі зміною та посиленням вітру пожежа розповсюдилась у бік вулиці Троїцької також існувала загроза перекидання полум'я на автозаправну станцію.
До місця направлено чергові відділення 4 і 3 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, а також водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Додатково до місця направлено рятувальників 16 ДПРЧ, резервний караул 4 ДПРЧ та ще одну водовозку АРЗ СП.
Станом на 16:15 пожежу локалізувати на приблизній площі 45 гектарів.
Нагадаємо, що у Миколаєві, 27 липня, рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку та трьох торговельних кіосках.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У неділю, 28 липня, за містом по Херсонському шосе виникла масштабна пожежа сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Миколаївської області.
Рятувальники зазначили, що у зв'язку зі зміною та посиленням вітру пожежа розповсюдилась у бік вулиці Троїцької також існувала загроза перекидання полум'я на автозаправну станцію.
До місця направлено чергові відділення 4 і 3 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, а також водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Додатково до місця направлено рятувальників 16 ДПРЧ, резервний караул 4 ДПРЧ та ще одну водовозку АРЗ СП.
Станом на 16:15 пожежу локалізувати на приблизній площі 45 гектарів.
Нагадаємо, що у Миколаєві, 27 липня, рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку та трьох торговельних кіосках.