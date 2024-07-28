Робота рятувальників під час гасіння на площі 45 гектар. Фото: пресслужба ДСНС Миколаївської області

У неділю, 28 липня, за містом по Херсонському шосе виникла масштабна пожежа сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Рятувальники зазначили, що у зв'язку зі зміною та посиленням вітру пожежа розповсюдилась у бік вулиці Троїцької також існувала загроза перекидання полум'я на автозаправну станцію.

Робота рятувальників під час гасіння на площі 45 гектар. Фото: пресслужба ДСНС Миколаївської області Робота рятувальників під час гасіння на площі 45 гектар. Фото: пресслужба ДСНС Миколаївської області

До місця направлено чергові відділення 4 і 3 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, а також водовозку аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Додатково до місця направлено рятувальників 16 ДПРЧ, резервний караул 4 ДПРЧ та ще одну водовозку АРЗ СП.

Станом на 16:15 пожежу локалізувати на приблизній площі 45 гектарів.

Нагадаємо, що у Миколаєві, 27 липня, рятувальники загасили пожежу у двоповерховому житловому будинку та трьох торговельних кіосках.