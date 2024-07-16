Рятування тварини. Фото: Державне агенство лісових ресурсів України

На території Олександрівської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області врятували червонокнижну самку лося.

Інцидент трапився 11 липня, повідомляє пресслужба Державне агентство лісових ресурсів України.

Зазначається, що самка лося потрапила до штучно створеного водяного відстійника, глибина якого становить чотири метри, відтак тварина самостійно не могла вибратися.

«Для рятування тварини організували викачку води з відстійника, зроблений насип та споруда у вигляді трапу для можливості тварині безперешкодно вибратись з пастки», — йдеться у повідомленні.

До порятунку були залучені єгерські служби, лісівники та ДСНС.

Рятувальна операція тривала майже 10 годин.

Червонокнижна самка лося. Фото: Державне агенство лісових ресурсів України

Нагадаємо, що в Україні може з'явитися підрозділ зоополіції: петиція з такою ініціативою набрала 25 тисяч голосів.