Ілюстраційне фото СБУ

Служба безпеки України викрила три схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримали підозрюваних в організації незаконної діяльності.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як інформує СБУ, за гроші вони допомагали чоловікам виїжджати за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або уникнути призову через підроблені документи. За «послуги» чоловіки платили до 15 тисяч євро. Сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

На Буковині затримали підозрюваного, який, за даними правоохоронців, уже перебуває під слідством за організацію каналу нелегальної міграції. Тоді на час розслідування суд обрав для нього запобіжний захід, який не передбачає перебування під вартою.

«Скориставшись цим, фігурант продовжив поширювати в месенджері «рекламні» оголошення, де пропонував військовозобов’язаним допомогу у втечі до Євросоюзу.Потім він зустрічався зі своїми клієнтами, відвозив їх на власному авто до кордону, а далі показував лісові стежки у напрямку сусідньої країни», — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали місцевого жителя, який підозрюється у переправі військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонну річку. Щоб подолати водну перешкоду, чоловік прокладав для своїх клієнтів маршрут по мілині або мілководдю.

У Харківській області також затримали підозрюваного. За даними СБУ, він торгував підробленими посвідченнями про зняття з військового обліку.

«Задокументовано факти, коли ухилянти намагалися ввести в оману представників ТЦК, пред’являючи військовим видані ним фальшиві документи», — додали правоохоронці.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що працівник одного з територіальних центрів комплектування Одеської області відмовлявся оформлювати бронювання від мобілізації військовозобовʼязаному без хабаря. Він вимагав 300 літрів пального або гроші в еквіваленті.