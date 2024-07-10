Затримання підозрюванних. Фото: СБУ

Українські правоохоронці ліквідували масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби.

Про це повідомляє СБУ.

Директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника затримали у Києві. За даними слідства, чиновники систематично вимагали гроші з керівників регіональних митниць. За них підозрювані «гарантували» посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності, а також обіцяли «прикривати» службові порушення митників.

Документування злочинної діяльності тривало понад рік. За цей час правоохоронці зафіксували щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

За даними СБУ, для реалізації свого плану організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби. Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на гарячому, при передачі хабаря.

Затримання підозрюванних. Фото: СБУ Затримання підозрюванних. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та частиною 3 статті 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, як СБУ затримали агентурну групу ФСБ РФ, керівником якої був пастор протестантської церкви. Він завербував своїх синів щоб шпигувати за підрозділами українських військ в Донецькій та Тернопільській областях.