Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

У Львові СБУ затримали молодиків 17 та 18 років, які за вказівками ФСБ підпалювали машини українських військових.

Про це повідомляють Служба безпеки України.

За даними спецслужби, хлопці повинні були підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ, та фіксувати на камеру для використання пропаганди у російських ЗМІ.

«Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для звітності. У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля», – йдеться у повідомлені.

СБУ та Нацполіція затримали зловмисників під час підпалу авто ЗСУ. У них виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші підготовлені для вчинення злочинів.

Слідчі повідомили обох зловмисників про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у зборі координат для нової серії ракетно-дронових ударів по бойових позиціях систем ППО.