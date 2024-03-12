Затримання підозрюваного. Фото: СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Чоловік планував додати отруйну речовину у воду в лазні, якою користувався командний склад ЗСУ. Співробітники спецслужби викрили зв'язок зрадника з російською спецслужбою і запобігли реалізації задуманого.

Також з’ясувалось, що зловмисник виконував ще одне завдання — розвідував для російської ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів українських військових.

За даними слідства, фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

«Загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні. Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора», — додали в повідомленні.

Комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері. Телефон, через який чоловік спілкувався з ФСБ, вилучили під час обшуку.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва органів прокуратури.

Листування підозрюваного з російським «куратором». Фото: СБУ.

Листування підозрюваного з російським «куратором». Фото: СБУ.

Нагадаємо, що коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині засудили до 8 років позбавлення волі.

Раніше російський агент на Миколаївщині отримав 15 років тюрми. Він працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.

На початку березня спецслужби затримали чоловіка, який мобілізувався до ЗСУ та «зливав» ворогу дані про позиції.