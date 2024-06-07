У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Колишню нардепку, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, підозрюють у причетності до «бізнесу».
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрювана організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.
«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.
За інформацією «Слово і діло», йдеться про Ірину Сисоєнко – її було обрано до парламенту VIII скликання за списком партії «Самопоміч». Нині вона обіймає посаду заступниці директора із загальних питань Інституту медицини праці імені Кундієва.
Крім того, підозрюють ще двох колег Ірини Сисоєнко: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також, за даними слідства, до справи були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.
«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.
У СБУ вказують, що щомісяця незаконна діяльність приносила підозрюваним майже 100 тисяч доларів прибутку. Ця сума розподілялась між усіма спільниками.
«У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів», — додали в СБУ.
На підставі зібраних доказів екс-депутатці та чотирьом учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Колишню нардепку, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, підозрюють у причетності до «бізнесу».
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрювана організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.
«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.
За інформацією «Слово і діло», йдеться про Ірину Сисоєнко – її було обрано до парламенту VIII скликання за списком партії «Самопоміч». Нині вона обіймає посаду заступниці директора із загальних питань Інституту медицини праці імені Кундієва.
Крім того, підозрюють ще двох колег Ірини Сисоєнко: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також, за даними слідства, до справи були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.
«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.
У СБУ вказують, що щомісяця незаконна діяльність приносила підозрюваним майже 100 тисяч доларів прибутку. Ця сума розподілялась між усіма спільниками.
«У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів», — додали в СБУ.
На підставі зібраних доказів екс-депутатці та чотирьом учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.