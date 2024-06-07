СБУ викрили схему ухилення від мобілізації

У Києві викрили схему ухилення від мобілізації. Колишню нардепку, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, підозрюють у причетності до «бізнесу».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, підозрювана організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.

За інформацією «Слово і діло», йдеться про Ірину Сисоєнко – її було обрано до парламенту VIII скликання за списком партії «Самопоміч». Нині вона обіймає посаду заступниці директора із загальних питань Інституту медицини праці імені Кундієва.

Ірина Сисоєнко. Фото: Укрінформ

Крім того, підозрюють ще двох колег Ірини Сисоєнко: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. Також, за даними слідства, до справи були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

«Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності», — йдеться у повідомленні.

У СБУ вказують, що щомісяця незаконна діяльність приносила підозрюваним майже 100 тисяч доларів прибутку. Ця сума розподілялась між усіма спільниками.

«У результаті комплексних заходів у Києві «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів», — додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів екс-депутатці та чотирьом учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 та частина 4 статті 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

частина 3 стаття 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Зазначається, що миколаївці шукали клієнтів, а житель Ужгорода консультував клієнтів. За свої послуги затримані просили від 4 до 8 тисяч доларів.