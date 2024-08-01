Правоохоронці затримали священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох агентів Головного управління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), які готували обстріл ешелонів ЗСУ, що перевозять особовий склад, техніку та боєприпаси на передову.

Як повідомляє Служба безпеки України, головним агентом виявився громадянин Росії, священник одного із Харківських храмів УПЦ (МП), якого завербувала спецслужба Росії ще до повномасштабної війни.

Зазначається, що після вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник ГРУ Росії і доручив зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ешелонів ЗСУ на території Харківщини.

Щоб отримати розвіддані, священник залучив свого знайомого — працівника місцевої філії «Укрзалізниці». Посадовець дав йому доступ до службових документів про час відправлення та прибуття і місця розвантаження потягів Сил оборони.

«Відзняті кадри священнослужитель пересилав своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених «смайлів» у заздалегідь визначений час. Після кожного сеансу зв’язку фігуранти видаляли листування», — пише пресслужба.

Правоохоронці затримали священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. Фото: СБУ Правоохоронці затримали священника УПЦ МП, який готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. Фото: СБУ

У разі отримання «розгорнутого звіту» росіяни планували влаштувати обстріл ешелонів.

Слідчі повідомили клірику та його спільнику про підозру за незаконне поширення інформації про переміщення Сил оборони, що передбачає частина 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Покарання передбачає 12 років тюрми. Наразі підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали у Вінниці чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та спробі спалити одну з адмінбудівель місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.