Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала дев’ятьох людей, які підозрюються у співпраці з агресором під час окупації правого берега Херсонщини.

Про це повідомляє СБУ.

За даними служби, підозрювані входили до складу «виборчої комісії № 826», яку росіяни створили у Бериславському районі під час окупації. Правоохоронці також встановили особу жінки, яка ймовірно очолювала ці незаконні установи — зараз вона переховується на окупованій території.

«За даними слідства, під час перебування на «посаді» вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо «приєднання» регіону до складу Росії. Щоб виконати вказівку РФ, вона залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад «виборчкому». За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримувати РФ і «проголосувати» на його користь», — пояснили в повідомленні.

В день незаконного «референдуму» фігуранти робили дворові обходи приватних осель з виборчими урнами та бюлетенями.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ. Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

В службі додали, що під час агітації підозрювані у супроводі озброєних військових, збирали «голоси за приєднання до РФ».

«Під час звільнення регіону «голова виборчкому» втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі і «залягли на дно» поблизу лінії боєвого зіткнення. Таким чином вони сподівались уникнути правосуддя», — додали в повідомленні.

Групу людей затримали та оголосили їм про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території). Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Колишній очільниці окупаційного «виборчкому» РФ заочно повідомлено про підозру за цією ж статтею Кримінального кодексу України.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ.

Нагадаємо, як колаборантці, яка проводила «референдум» у Чорнобаївці, дали 5 років в’язниці.