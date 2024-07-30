Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни провели урочисте освячення музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес».

Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив окупаційний глава, музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес» – «об'єкт культури світового рівня, яким пишатимуться майбутні покоління».

«Впевнений, що працями Владики Тихона у подібному форматі у перспективі буде створено комплекс і на Скіфському Неаполі в Сімферополі. Такі проєкти – це повернення до нашого історичного коріння, духовна та культурна основа для виховання молоді», – написав Сергій Аксьонов.

За інформацією Крим.Реалії, під час церемонії дороги у напрямку Херсонеса були перекриті, а на перехрестях виставили пости окупаційної поліції з автоматами. Громадському транспорту заборонили під'їжджати до Херсонеса, змінюючи маршрути в обхід звичайному напрямку.

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Комплекс «Новий Херсонес» був зведений за ініціативи російської влади і підтримки Міноборони Росії. Як повідомив митрополит Тихон (Шевкунов), керівник Сімферопольської та Кримської єпархії Російської православної церкви, на місці історичного Володимирського собору в Херсонесі буде створений чоловічий монастир. Експозиції Херсонеського заповідника планують перенести до нових будівель.

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес», фото: «Крим онлайн з Романом»

Нагадаємо, що росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму. 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.

Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел

Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел Історична пам'ятка раніше. Фото з відкритих джерел