У тимчасово окупованому Севастополі росіяни провели урочисте освячення музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес».
Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив окупаційний глава, музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес» – «об'єкт культури світового рівня, яким пишатимуться майбутні покоління».
«Впевнений, що працями Владики Тихона у подібному форматі у перспективі буде створено комплекс і на Скіфському Неаполі в Сімферополі. Такі проєкти – це повернення до нашого історичного коріння, духовна та культурна основа для виховання молоді», – написав Сергій Аксьонов.
За інформацією Крим.Реалії, під час церемонії дороги у напрямку Херсонеса були перекриті, а на перехрестях виставили пости окупаційної поліції з автоматами. Громадському транспорту заборонили під'їжджати до Херсонеса, змінюючи маршрути в обхід звичайному напрямку.
Комплекс «Новий Херсонес» був зведений за ініціативи російської влади і підтримки Міноборони Росії. Як повідомив митрополит Тихон (Шевкунов), керівник Сімферопольської та Кримської єпархії Російської православної церкви, на місці історичного Володимирського собору в Херсонесі буде створений чоловічий монастир. Експозиції Херсонеського заповідника планують перенести до нових будівель.
Нагадаємо, що росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму. 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.
Більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв. Таким чином росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність, вважає старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко.
Зазначимо, що національний заповідник «Херсонес Таврійський» внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це унікальна історико-археологічна пам'ятка Криму світового значення.
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У тимчасово окупованому Севастополі росіяни провели урочисте освячення музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес».
Про це повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі.
Як зазначив окупаційний глава, музейно-храмовий комплекс «Новий Херсонес» – «об'єкт культури світового рівня, яким пишатимуться майбутні покоління».
«Впевнений, що працями Владики Тихона у подібному форматі у перспективі буде створено комплекс і на Скіфському Неаполі в Сімферополі. Такі проєкти – це повернення до нашого історичного коріння, духовна та культурна основа для виховання молоді», – написав Сергій Аксьонов.
За інформацією Крим.Реалії, під час церемонії дороги у напрямку Херсонеса були перекриті, а на перехрестях виставили пости окупаційної поліції з автоматами. Громадському транспорту заборонили під'їжджати до Херсонеса, змінюючи маршрути в обхід звичайному напрямку.
Комплекс «Новий Херсонес» був зведений за ініціативи російської влади і підтримки Міноборони Росії. Як повідомив митрополит Тихон (Шевкунов), керівник Сімферопольської та Кримської єпархії Російської православної церкви, на місці історичного Володимирського собору в Херсонесі буде створений чоловічий монастир. Експозиції Херсонеського заповідника планують перенести до нових будівель.
Нагадаємо, що росіяни повністю знищили єдину автентичну пам’ятку світового значення «Херсонес Таврійський», що знаходиться у анексованому Криму. 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни та колони.
Більшу частину знайдених артефактів — фрески, посуд, предмети побуту, ікони вивезли до російських музеїв. Таким чином росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність, вважає старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко.
Зазначимо, що національний заповідник «Херсонес Таврійський» внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО. Це унікальна історико-археологічна пам'ятка Криму світового значення.