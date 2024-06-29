У суботу, 29 червня, вранці на Криму сталися вибухи. Росіяни заявили, що Севастополі працювала система ППО.

Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер», інформацію підтвердлив гауляйтер Сервастополя Михайло Развожаєв.

Вранці у Севастополі оголосили повітряну тривогу. У моніторинговому каналі зафіксували, що російська ППО здійснила принаймні два ракетних запуски. Пізніше голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збиття повітряних цілей.

«За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі», — йдеться в повідомленні.

За його інформацією, внаслідок падіння уламків зайнялася трава в районі Ялтинського кільця. У Балаклаві нібито було пошкоджено покрівлю приватного будинку.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня українські воїни завдали ударів по зенітних ракетних комплексах на території тимчасово окупованого Криму.