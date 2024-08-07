Дрон Shahed-136. Фото из depositphotos

Війська РФ не полишають спроб атакувати Київську область вже три ночі поспіль. Цього разу Київщина була атакована БпЛА. Тривога тривала всю ніч — понад 8 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

«На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей одна людина травмована — осколкове поранення ноги. В двох громадах області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, в будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

«Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки», — написав Руслан Кравченко.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Також російські військові у вівторок, 6 серпня, обстріляли 9 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще 15 цивільних отримали поранення.