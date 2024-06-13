Жителі більше 50 будинків в затопленому селі Нововасилівка в Миколаївській області досі не можуть відремонтувати житла. Стіни домівок місцевих не вдалось осушити навіть через рік після трагедії підриву Каховської ГЕС.

Про це «НикВести» розповіла жителька Нововасилівки Людмила Меншова, яка постраждала від затоплення.

За словами Людмили Меншової, для того, щоб стіни будинку просохли, потрібно близько 3 років. Лише після цього можна розпочинати ремонтні роботи.

Людмила Меншова показує свій будинок, який затопило через підрив Каховської ГЕС. Фото: «НикВести» Людмила Меншова показує свій будинок, який затопило через підрив Каховської ГЕС. Фото: «НикВести» Будинок жителька Нововасилівки Людмили Меншової, який затопило у червні 2023 року. Фото: «НикВести»

— Я не знаю, коли ми почнемо, треба щоб стіни висохли. У липні, коли до нас заїхали волонтери, вони нам стіни сушили, бо у нас на стінах гриби росли, спочатку білі, потім чорні. Бачте, воно ще не висохне, кажуть, що роки три треба, щоб воно висохло, — сказала жінка.

Попри те, що нещодавно мешканці підтоплених будинків отримали компенсації від держави, вони не можуть почати ремонтувати своє житло. Кошти жителі Нововасилівки та сусідньої Афанасіївки отримали лише декілька тижнів тому. Попри те, що у грудні 2023 року під час пресконференції очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що до кінця року частина жителів отримають компенсації від уряду на покупку нових будинків.

Навесні голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта пояснив, що гроші не нараховані через неврегульованість самої процедури компенсації, і після того, як 1 березня Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів для виплат, ситуація має змінитись.

Підтоплення Снігурівської громади

На світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

На Снігурівщині село Афанасіївка було повністю відрізане водою. Дві дороги, які йшли до села, як і більшість будинків були затоплені після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вода відійшла, знадобилося кілька тижнів.

В межах Снігурівської громади через затоплення руйнувань зазнали 375 будинків.

У листопаді 2023 року стало відомо, що більше 20 мільйонів гривень нараховано жителям Снігурівської громади в якості компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок підтоплення.