Денис Шмыгаль, фото: пресслужба прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у другій половині липня очікується покращення ситуації в енергетиці.

Як він зазначив у своєму telegram-каналі, відключення світла будуть не такими тривалими.

«Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими», — зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, уряд розробив і вже частково запустив комплекс заходів, який спрямований на стимулювання громадян і бізнесу до досягнення енергетичної стійкості, а саме:

Кредити для громадян під 0%, до 480 тисяч гривень, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 мільйонів гривень, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. Потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання. Спільно з НБУ ми провели роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування.

До Верховної Ради подані законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

«Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу», — додав Денис Шмигаль.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.