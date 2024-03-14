У Миколаєві затримали чергового російського інформатора. Фото: СБУ

СБУ затримала інформатора ФСБ, який влаштував у власній квартирі «спостережний пункт» за колонами ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними відомства, з вікон помешкання чоловік спостерігав за інтенсивністю руху підрозділів ЗСУ по одній із ключових автотрас у напрямку передової.

Під час руху української бойової техніки зловмисник намагався встановити її орієнтовну кількість, зокрема особливу увагу він звертав на важкі зразки озброєнь, зазначають СБУ.

Попри конспірацію російського інформатора, співробітники СБУ все одно викрили його і задокументували факти розвідувально-підривної діяльності.

Правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому».

СБУ затримала у Миколаєві інформатора ФСБ. Фото: CБУ

Під час затримання зловмисник разом із сином чинив фізичний спротив правоохоронцям, щоб втекти з місця події. Однак йому це не вдалося.

За інформацією слідства, фігурант був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим (відомий під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на ФСБ.

Комунікацію з ним підтримував через анонімний чат у месенджері. Там він викладав розвідувальні «звіти».

При обшуку у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала у Миколаєві працівницю ліцею, яка підозрюється у роботі на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ).

Згодом, Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

До того ж, на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

СБУ затримала чоловіка на Миколаївщині, який працював інструктором з тактичної підготовки, де під виглядом тренувань розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів Сил оборони.