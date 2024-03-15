Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».
Про це повідомили Сили оборони півдня.
«Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки агресора по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйнована триповерхова будівля рекреаційного обʼєкту, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
Наразі рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.
За наявними даними, загинули 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.
На місці працюють відповідні екстрені служби. Решта інформації уточнюється, зазначають Сили оборони півдня.
В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.
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Вдень 15 березня російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».
Про це повідомили Сили оборони півдня.
«Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ракетної атаки агресора по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйнована триповерхова будівля рекреаційного обʼєкту, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
Наразі рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів.
За наявними даними, загинули 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.
На місці працюють відповідні екстрені служби. Решта інформації уточнюється, зазначають Сили оборони півдня.
В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.