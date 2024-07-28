Сили оборони України в ніч проти 28 липня збили авіаційну ракету Х-59 та 7 безпілотників типу Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
У ніч на 28 липня 2024 року росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.
Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищили на Одещині.
Нагадаємо, що російські окупанти 27 та 28 липня обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
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Сили оборони України в ніч проти 28 липня збили авіаційну ракету Х-59 та 7 безпілотників типу Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
У ніч на 28 липня 2024 року росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.
Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищили на Одещині.
Нагадаємо, що російські окупанти 27 та 28 липня обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.