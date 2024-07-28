Робота ППО, ілюстраційне фото з відкритих джерел

Сили оборони України в ніч проти 28 липня збили авіаційну ракету Х-59 та 7 безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 28 липня 2024 року росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.

Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136. Майже всі повітряні цілі знищили на Одещині.

Нагадаємо, що російські окупанти 27 та 28 липня обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.