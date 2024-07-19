Вчора, 18 липня, протиповітряною обороною півдня України знищено три розвідувальних безпілотники, два безпілотники типу «Supercam» та один «Орлан-10».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що ввечері російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.
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Вчора, 18 липня, протиповітряною обороною півдня України знищено три розвідувальних безпілотники, два безпілотники типу «Supercam» та один «Орлан-10».
Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
Зазначається, що ввечері російські війська атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.